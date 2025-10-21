Jobb, ha kéznél lesz az esernyő

október 21., kedd

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie kedden.

Várkonyi Rozália

A köpönyeg.hu szerint többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délnyugat felől helyenként — főként az ország északi tájain — eső, zápor is kialakulhat. A délkeleti szél élénken fúj. A hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten marad hűvösebb az idő.

esőben ül egy kislány
Záporok is előfordulhatnak kedden
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. 

