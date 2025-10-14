Csípős reggelre ébredhetünk Bács-Kiskunban, fagypont alá süllyedt a hőmérséklet

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatásából kiderült, hogy október 14-én hajnalban igencsak csípős hidegre ébredhettek Bács-Kiskun lakói, hiszen több helyen is fagypont alá került a hőmérséklet. Nem nagy területen, de azért a hidegre hajlamos, szélcsendes és derült tájakon az időjárás senkit sem kímélt a hajnali órákban.

Érdemes lesz jól felöltözni, mert az időjárás a továbbiakban sem fog kímélni a csípős hidegtől

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Az időjárás reggeli fagyokat ígér egész hétre

Október 14-én eddig 1992-ben volt a leghidegebb -8 fokkal Székesfehérváron. Azonban ezen a héten sem kímél minket a csípős hideg, ugyanis kedd reggel 6 órakor Kecskeméten már -1 fokot mértek.

Érdemes jól felöltözni a korai órákban, ugyanis az időjárás-előrejelzések alapján a hét többi reggelén is mínuszokra számíthatunk.

A koponyeg.hu információi alapján szerdától gomolyfelhős idő érkezik, és szórványosan zápor is előfordulhat, emellett a reggel is kifejezetten hűvös lesz, -2 és +6 fok között alakulhat, de délutánra már akár 17 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

Csütörtökön és pénteken is hasonlóan alakul majd a reggeli hideg, de csütörtökön már több órás napsütés valószínű. Pénteken szintén számíthatunk napos időre, de csak gomolyfelhők kíséretében.