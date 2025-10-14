október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Csípős reggelre ébredhetünk Bács-Kiskunban, fagypont alá süllyedt a hőmérséklet

Címkék#fagypont#előrejelzés#időjárás#hőmérséklet

Még csak az ősz közepén járunk, máris fagypont alá süllyedt a hőmérséklet több városban, többek között Bács-Kiskun vármegyében is. A hét többi napján is érdemes lesz jól felöltözni, mert az időjárás a továbbiakban sem fog kímélni a csípős hidegtől. 

Brockmeyer Sophie Isabella

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatásából kiderült, hogy október 14-én hajnalban igencsak csípős hidegre ébredhettek Bács-Kiskun lakói, hiszen több helyen is fagypont alá került a hőmérséklet. Nem nagy területen, de azért a hidegre hajlamos, szélcsendes és derült tájakon az időjárás senkit sem kímélt a hajnali órákban. 

fagypont alatt az időjárás Bács-Kiskunban is
Érdemes lesz jól felöltözni, mert az időjárás a továbbiakban sem fog kímélni a csípős hidegtől
Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Az időjárás reggeli fagyokat ígér egész hétre

Október 14-én eddig 1992-ben volt a leghidegebb -8 fokkal Székesfehérváron. Azonban ezen a héten sem kímél minket a csípős hideg, ugyanis kedd reggel 6 órakor Kecskeméten már -1 fokot mértek. 

Érdemes jól felöltözni a korai órákban, ugyanis az időjárás-előrejelzések alapján a hét többi reggelén is mínuszokra számíthatunk. 

A koponyeg.hu információi alapján szerdától gomolyfelhős idő érkezik, és szórványosan zápor is előfordulhat, emellett a reggel is kifejezetten hűvös lesz, -2 és +6 fok között alakulhat, de délutánra már akár 17 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. 

Csütörtökön és pénteken is hasonlóan alakul majd a reggeli hideg, de csütörtökön már több órás napsütés valószínű. Pénteken szintén számíthatunk napos időre, de csak gomolyfelhők kíséretében.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu