Szeles, de napos időnk lesz kedden

A köpönyeg.hu szerint változó felhőzetre és időnkénti felhőátvonulásokra lehet számítani, elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos. A nappali csúcshőmérséklet 10–15 fok között várható.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.