Előrejelzés

41 perce

Szeles, mozgalmas napra számíthatunk

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie hétfőn.

Digner Brigitta

A köpönyeg.hu szerint változóan felhős, szeles és mozgalmas napra számíthatunk. Zápor csak helyenként fordulhat elő. A hőmérséklet 11–13 fok körül alakul.

szeles idő várható
Változóan felhős, szeles idő várható
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység is kialakulhat.

