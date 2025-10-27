41 perce
Szeles, mozgalmas napra számíthatunk
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie hétfőn.
A köpönyeg.hu szerint változóan felhős, szeles és mozgalmas napra számíthatunk. Zápor csak helyenként fordulhat elő. A hőmérséklet 11–13 fok körül alakul.
Mint írják, melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység is kialakulhat.
