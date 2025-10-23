október 23., csütörtök

3 órája

Senki se csodálkozzon, ha fáj a feje, mutatjuk, miért

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie csütörtökön.

Digner Brigitta

A köpönyeg.hu szerint nemzeti ünnepünk napján eleinte változóan felhős idő várható, helyenként záporokkal. Késő délutántól, estétől egy markáns hidegfront érkezik, amely sokfelé hoz (akár kiadós) esőt, záport, sőt beágyazott zivatarokat is. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél erősödik meg, helyenként viharossá fokozódhat. A front előtt még 22 fokig melegszik a levegő.

hidegfront miatt fáj a feje a férfinak
A hidegfront miatt sokunknak fájhat a feje
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

