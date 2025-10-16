Dermesztő reggelre ébredtünk, Bács-Kiskunban mérték a leghidegebbet

október 16., csütörtök

Érdekes beszámolót tett közzé csütörtök reggel a HungaroMet. Az időjárás Bács-Kiskun vármegyében némi meglepetést hozott éjszaka, az ország legnagyobb részével ellentétben ugyanis itt először tapasztalhattuk meg a legutóbbi tél óta, hogy milyen mínusz fokokra ébredni.

Vizi Zalán

Ezúttal az időjárás Bács-Kiskun vármegyében okozott kellemetlen meglepetéseket. Holott a legtöbb időjárás-előrejelzés arról árulkodott az elmúlt napokban, hogy a hajnali mínuszokra még várni kell, ez azonban mégis bekövetkezett ma hajnalban.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az időjárás Bács-Kiskun vármegyében először fordult mínuszra

A műholdkép szerint éjszaka komoly rétegfelhőzet alá került Bács-Kiskun vármegye, valamint az ország déli felének egy része. Hogy ez mit okoz, azt szakmailag a HungaroMet így magyarázta: „Nappal a felszín elnyeli a Nap rövidhullámú sugárzását, és felmelegszik. Éjszaka viszont – amikor nincs napsugárzás – a felszín kezd el sugározni az űr felé, miközben nem kap utánpótlást energiából, ezáltal gyorsan hűlni kezd, ezért találkozhatunk ott alacsonyabb hőmérsékleti értékekkel. Északon a felhők meggátolták a kisugárzási folyamatot, így „enyhébb” éjszakát biztosítottak” – olvasható a HungaroMet bejegyzésében.

Bács-Kiskunban volt a leghidegebb

Az elmúlt éjszaka top 10 legalacsonyabb hőmérsékleti értéke közül hetet is Bács-Kiskun vármegyében mértek. Messze a leghidegebb –2,5 fokkal Fülöpházán volt, majd Kecskemét következett a sorban –1,1 fokkal, illetve Baja is dobogón végzett –0,9 fokkal.

Az elmúlt 12 óra tíz legalacsonyabb hőmérsékleti értéke:

  • Fülöpháza Hattyús-szék (–2,5 fok)
  • Kecskemét K-puszta (–1,1 fok)
  • Bajai Csillagvizsgáló (–0,9 fok)
  • Paks (–0,9 fok)
  • Hajós (–0,6 fok)
  • Paks Atomerőmű (–0,6 fok)
  • Kelebia (–0,5 fok)
  • Kisszállás külterület (–0,3 fok)
  • Soltszentimre (–0,2 fok)
  • Sarkad Malomfok (–0,1 fok)

