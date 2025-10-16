Dermesztő reggelre ébredtünk, Bács-Kiskunban mérték a leghidegebbet

Ezúttal az időjárás Bács-Kiskun vármegyében okozott kellemetlen meglepetéseket. Holott a legtöbb időjárás-előrejelzés arról árulkodott az elmúlt napokban, hogy a hajnali mínuszokra még várni kell, ez azonban mégis bekövetkezett ma hajnalban.

Az időjárás Bács-Kiskun vármegyében némi meglepetést hozott éjszaka, itt először tapasztalhattuk meg a legutóbbi tél óta, hogy milyen mínusz fokokra ébredni

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az időjárás Bács-Kiskun vármegyében először fordult mínuszra

A műholdkép szerint éjszaka komoly rétegfelhőzet alá került Bács-Kiskun vármegye, valamint az ország déli felének egy része. Hogy ez mit okoz, azt szakmailag a HungaroMet így magyarázta: „Nappal a felszín elnyeli a Nap rövidhullámú sugárzását, és felmelegszik. Éjszaka viszont – amikor nincs napsugárzás – a felszín kezd el sugározni az űr felé, miközben nem kap utánpótlást energiából, ezáltal gyorsan hűlni kezd, ezért találkozhatunk ott alacsonyabb hőmérsékleti értékekkel. Északon a felhők meggátolták a kisugárzási folyamatot, így „enyhébb” éjszakát biztosítottak” – olvasható a HungaroMet bejegyzésében.

Bács-Kiskunban volt a leghidegebb

Az elmúlt éjszaka top 10 legalacsonyabb hőmérsékleti értéke közül hetet is Bács-Kiskun vármegyében mértek. Messze a leghidegebb –2,5 fokkal Fülöpházán volt, majd Kecskemét következett a sorban –1,1 fokkal, illetve Baja is dobogón végzett –0,9 fokkal.

Az elmúlt 12 óra tíz legalacsonyabb hőmérsékleti értéke:

Fülöpháza Hattyús-szék (–2,5 fok)

Kecskemét K-puszta (–1,1 fok)

Bajai Csillagvizsgáló (–0,9 fok)

Paks (–0,9 fok)

Hajós (–0,6 fok)

Paks Atomerőmű (–0,6 fok)

Kelebia (–0,5 fok)

Kisszállás külterület (–0,3 fok)

Soltszentimre (–0,2 fok)

Sarkad Malomfok (–0,1 fok)