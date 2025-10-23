Meteorológus a hosszú hétvége időjárásáról: „Ez már az a szélerősség, ami veszélyt okozhat”

A hosszú hétvége időjárása, ha egy szóval kellene jellemezni, változékony lesz.

Ország Ferenc kecskeméti meteorológus elárulta, milyen lesz a hosszú hétvége időjárása

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

„Ezt a változékonyságot a régen várt csapadék fogja okozni. Egy légörvény hidegfrontja közelíti majd meg térségünket, és ez fog változatosságot eredményezni a következő napokban”– kezdte Ország Ferenc.

A változékony idő már eddig is jellemző volt

Kedden enyhébb, de nedvesebb légtömegekből hajnali és reggeli csapadék jellemezte Kecskemét időjárását, majd borult, felhős volt az égbolt, ezt követően szerdán már ismét napsütéses volt az idő – és pont ennyire lesz változékony a következő pár nap is.

Hosszú hétvége időjárása: eső és napsütés váltja egymást

Ország Ferenctől megtudtuk, az ünnepnapon az este, illetve pénteken a hajnal, majd a vasárnap este lehet csapadékosabb.

„Október 23-án napközben – az eső megérkezése előtt – még gomolyfelhős ég mellett többórás napsütés is kialakulhat, majd este-éjszaka elered az eső, ami a péntek reggelbe is belenyúlhat. Szombaton megint változóan felhős, napsütéses idő várható, míg vasárnap újra a délután és a napnyugta környéki időszak hozhat nagyobb adag csapadékot a térségbe” – mondta a kecskeméti meteorológus.

Ha épp nem esik, kellemes időre számíthatunk, de ebbe a szél még beleszólhat

A következő pár napban a nappali felmelegedés hatására 15 fok felett alakul a hőmérséklet, csütörtökön a legmelegebb órákban akár a 20 fokot is meghaladhatja. Azonban a szél nem fog kedvezni nekünk. Az ünnepnap második fele erősen szelesnek ígérkezik, ráadásul erre a péntek még rátesz egy lapáttal.

Csütörtökön délután 40-45 kilométer/órás – még azért nem orkánerejű – széllökések várhatók,

míg pénteken akár 60-65 kilométer/órás lökéseket is elérhetjük.

„Csak érzékeltetésképp: ez utóbbi már az a szélerősség, amely során a szakemberek elgondolkoznak nyáron a fesztiválsátrak lebontásán, mert veszélyt okozhat” – figyelmeztetett Ország Ferenc.

A hajnali mínuszok egyelőre eltűnnek

A hét eleji reggelek dermesztő hideget hoztak, de ebben is lesz változás – méghozzá a pozitív irányba.

„Azok a melegebb, nedves légtömegek, amik a csapadékot is okozzák, jelentős hőmérséklet-növekedést is eredményeznek. Emiatt nem csak a nappali felmelegedés lehet nagyobb, de a hajnali hőmérsékletek sem lesznek olyan csípősek, mint előző hétvégén és ennek a hétnek a legelején. A mínusz fokok várhatóan nem térnek vissza, a legalacsonyabb hőmérsékletek 6-8 fok körül várhatók. Egészen vasárnapig, amikor a szél kicsit lecsendesül, kiderül az égbolt és újra a 0 fok környéki hajnali minimumokkal számolhatunk” – nyilatkozta Ország Ferenc meteorológus.