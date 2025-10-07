A hűvös reggel után meglepő fordulat jön az időjárásban

október 7., kedd

Hajnalban nem árt már egy jó meleg, őszi kabát, hiszen könnyen megfázhatunk a csípős időben. Délutánra viszont szerencsére többfelé kisüt a nap. Lássuk, mit tartogat a holnapi időjárás.

Várkonyi Rozália

Szerda hajnala szerencsére tovább csökken a felhőzet és sok helyen kiderült az ég. Az előrejelzésből kiderül, hogy a Dunántúlon és a keleti határ mentén lehet felhős az ég. Hajnalban köd is lehet, viszont a csapadéktól nem kell tartanunk. Az északi szél időnként élénk lökésekkel fújhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8 Celsius-fok között lehet, azonban a szélcsendes, északi fekvésű völgyekben ennél hűvösebb hőmérsékletre kell készülnünk – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint délután sokfelé kisüt a nap
Fotó: Met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás délután?

Mint írják, szerda délután a már meglévő felhőzet gomolyfelhőkké alakulnak át, de több órára kisüt majd a nap. Az északnyugati, északi szél sokfelé élénk lesz, a Tisza környékén időnként megerősödhet. A délutáni órákra 15 és 20 Celsius-fok között alakul majd a hőmérséklet.

 

