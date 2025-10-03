Gyorsan háttérbe szorul majd a napfény, érdemes kiélvezni a kellemes órákat

Derült, napos idővel érkezik a hétvége, a délután során viszont nyugat felől gyors ütemben beborul az ég – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

A holnapi időjárás sok napsütéssel érkezik

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint többnyire derült vagy gyengén felhős idő valószínű, de a Tiszántúlon sok felhő maradhat. A keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél fokozatosan veszít erejéből, hajnalra keleten is mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően -4 és +5 fok között alakul, de a felhős és kissé szeles Tiszántúlon ennél enyhébb maradhat az idő.

Délután a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, általában sok napsütés várható, majd délutántól nyugat felől gyors ütemben beborul az ég. Délig csak a keleti határnál lehet gyenge eső, majd kora estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A délnyugatira, délire forduló szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.