október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

56 perce

Napfényben úszunk majd, de a hideg csípni fogja az orrunkat

Címkék#ősz#előrejelzés#időjárás

Csütörtökön többet láthatjuk a napot, de azért felhőtlen jó időre ne számítsunk. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.

Kovács Nóra

Több helyen kiderül az ég, a napsütést csak a gomolyfelhők zavarhatják meg. – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

napos lesz a holnapi időjárás,
Sok napsütést tartogat a holnapi időjárás
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint a záporos gócok egyre több helyen megszűnnek, a felhőzet is lassan szakadozik, csökken, egyre többfelé kiderül az ég. Ugyanakkor elsősorban a keleti határ közelében, illetve a Dunántúlon még hajnalban, reggel is maradhatnak felhősebb körzetek. Az északi, északkeleti szél a keleti és nyugat-dunántúli tájakon élénk maradhat, másutt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi, derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont köré, alá is süllyedhet a hőmérséklet.

Délután a napsütés mellett összességében sok gomolyfelhő képződik, amelyekből néhol rövid zápor előfordulhat. Ezzel párhuzamosan a déli óráktól összefüggő fátyolfelhőzet vonul fel délkeletről, keletről az Alföldön, amely estétől vastagodni kezd. 

Napközben sokfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 10 és 15 fok között várható.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu