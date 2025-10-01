56 perce
Napfényben úszunk majd, de a hideg csípni fogja az orrunkat
Csütörtökön többet láthatjuk a napot, de azért felhőtlen jó időre ne számítsunk. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.
Több helyen kiderül az ég, a napsütést csak a gomolyfelhők zavarhatják meg. – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
A HungaroMet tájékoztatása szerint a záporos gócok egyre több helyen megszűnnek, a felhőzet is lassan szakadozik, csökken, egyre többfelé kiderül az ég. Ugyanakkor elsősorban a keleti határ közelében, illetve a Dunántúlon még hajnalban, reggel is maradhatnak felhősebb körzetek. Az északi, északkeleti szél a keleti és nyugat-dunántúli tájakon élénk maradhat, másutt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi, derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont köré, alá is süllyedhet a hőmérséklet.
Délután a napsütés mellett összességében sok gomolyfelhő képződik, amelyekből néhol rövid zápor előfordulhat. Ezzel párhuzamosan a déli óráktól összefüggő fátyolfelhőzet vonul fel délkeletről, keletről az Alföldön, amely estétől vastagodni kezd.
Napközben sokfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 10 és 15 fok között várható.
