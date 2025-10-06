1 órája
Hamarosan elköszönhetünk a borongós időtől, érkezik a felmelegedés
Lassan, de melegszik a levegő, egyre többször süt ki a nap. A holnapi időjárás már közelít ahhoz, amit úgy hívunk: kellemes őszi idő.
Az előrejelzés szerint a holnapi időjárás elég vegyes képet mutat, a napsütés mellé záporok is érkeznek.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
HungaroMet tájékoztatása szerint kedden az égbolton gomolyfelhők képződnek és sodródnak, de az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Helyenként rövid ideig tartó, futó zápor is előfordulhat. A szél északnyugati, északi irányból fúj, napközben sok helyen élénknek, főként a Dunántúlon időnként erősnek ígérkezik. A nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a naposabb vidékeken lesz a legmelegebb, így a hőérzet kellemes, enyhén hűvös lesz.
