Hír
1 órája

Hamarosan elköszönhetünk a borongós időtől, érkezik a felmelegedés

Címkék#HungaroMet Zrt#előrejelzés#időjárás#napsütés

Lassan, de melegszik a levegő, egyre többször süt ki a nap. A holnapi időjárás már közelít ahhoz, amit úgy hívunk: kellemes őszi idő.

Nagy Mária Lilla

Az előrejelzés szerint a holnapi időjárás elég vegyes képet mutat, a napsütés mellé záporok is érkeznek.

napsütéses, de hűvös időt jósolnak holnapi időjárásnak
A holnapi időjárás ezt tartogatja az előrejelzés szerint
Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

HungaroMet tájékoztatása szerint kedden az égbolton gomolyfelhők képződnek és sodródnak, de az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Helyenként rövid ideig tartó, futó zápor is előfordulhat. A szél északnyugati, északi irányból fúj, napközben sok helyen élénknek, főként a Dunántúlon időnként erősnek ígérkezik. A nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a naposabb vidékeken lesz a legmelegebb, így a hőérzet kellemes, enyhén hűvös lesz.

