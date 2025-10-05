2 órája
Köd, napsütés és hűvös hajnal – változatos idő vár ránk holnap
Hétfőn hajnalban még többfelé párás, ködös lehet az idő, főként az északkeleti és délnyugati tájakon. A holnapi időjárás szerint a reggeli órákban helyenként rétegfelhőzet is kialakulhat, ami azonban fokozatosan feloszlik, így napközben egyre több helyen kisüt a nap.
Az előrejelzés szerint a holnapi időjárás a következőképpen fog alakulni. A déli és délkeleti országrészben, illetve néhol északkeleten még előfordulhat kisebb eső, zápor, de a csapadék hamar megszűnik.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
A HungaroMet tájékoztatása szerint a köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, a kezdeti kevésbé felhős, naposabb – főleg dunántúli – tájakon ismét egyre több felhő képződik, illetve sodródik fölénk északnyugat felől. Nagyobb eséllyel a Dunántúlon fordulhat elő helyenként futó zápor, míg a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szelet – az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével – nagy területen élénk, olykor erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délután 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Mentőhelikopter is landolt a balesetnél, videón és képeken mutatjuk a helyszínt
Szüreti felvonulást és jótékonysági bált rendeztek az óvoda javára – fotók