Köd, napsütés és hűvös hajnal – változatos idő vár ránk holnap

Az előrejelzés szerint a holnapi időjárás a következőképpen fog alakulni. A déli és délkeleti országrészben, illetve néhol északkeleten még előfordulhat kisebb eső, zápor, de a csapadék hamar megszűnik.

Változékony lesz a holnapi időjárás

Forrás: Illusztráció / Shutterstock.com

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint a köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, a kezdeti kevésbé felhős, naposabb – főleg dunántúli – tájakon ismét egyre több felhő képződik, illetve sodródik fölénk északnyugat felől. Nagyobb eséllyel a Dunántúlon fordulhat elő helyenként futó zápor, míg a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szelet – az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével – nagy területen élénk, olykor erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délután 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet.