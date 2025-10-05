október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

2 órája

Köd, napsütés és hűvös hajnal – változatos idő vár ránk holnap

Címkék#HungaroMet Zrt#előrejelzés#köd#időjárás#csapadék

Hétfőn hajnalban még többfelé párás, ködös lehet az idő, főként az északkeleti és délnyugati tájakon. A holnapi időjárás szerint a reggeli órákban helyenként rétegfelhőzet is kialakulhat, ami azonban fokozatosan feloszlik, így napközben egyre több helyen kisüt a nap.

Nagy Mária Lilla

Az előrejelzés szerint a holnapi időjárás a következőképpen fog alakulni. A déli és délkeleti országrészben, illetve néhol északkeleten még előfordulhat kisebb eső, zápor, de a csapadék hamar megszűnik.

a holnapi időjárás-előrejelzés illusztráció
Változékony lesz a holnapi időjárás
Forrás: Illusztráció / Shutterstock.com

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint a köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, a kezdeti kevésbé felhős, naposabb – főleg dunántúli – tájakon ismét egyre több felhő képződik, illetve sodródik fölénk északnyugat felől. Nagyobb eséllyel a Dunántúlon fordulhat elő helyenként futó zápor, míg a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szelet – az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével – nagy területen élénk, olykor erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délután 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu