Időjárás-előrejelzés holnapra: így alakul a hőmérséklet és a csapadék

Szombat hajnalra az éjszaka első felében még átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, több helyen csökkenhet a felhőzet, ám a derültebb idő nem tart sokáig. Éjfél után kelet felől ismét erőteljes felhősödés kezdődik, különösen a keleti országrészben számíthatunk borongósabb időre. Az északkeleti tájakon ekkor helyenként kisebb eső is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 Celsius-fok között lesz, de az északi, szélcsendes völgyekben akár néhány fokkal hidegebb is lehet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint hajnalban 6 és 12 fok között alakul a hőmérséklet

Fotó: Met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás délután?

Mint írják, szombaton a szél napközben többfelé feltámad: az északnyugati, nyugati irányú légmozgás sok helyen megerősödik, a Bakony környékén akár viharos lökések is előfordulhatnak. Ugyanakkor az Alföld északi részén, valamint az Őrségben a szél inkább mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 16 és 21 fok között alakul, de Szabolcs térségében hűvösebb időre van kilátás, ott mindössze 13–15 fokot mérhetünk.