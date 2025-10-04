Ne felejtsük otthon az esernyőt! Szeszélyes idő közelít

Vasárnap hajnalban az ég túlnyomóan erősen felhős, helyenként borult lesz, és többfelé számíthatunk kisebb esőre, illetve záporokra. A déli irányból érkező szél idővel nyugatira, északnyugatira fordul, és sokfelé élénk marad, az Észak-Dunántúlon pedig helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. Az éjszaka folyamán a hőmérséklet 4 és 11 Celsius-fok közé csökken – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint felhős lesz az ég

Fotó: Met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint délutánra a nap nagy részében erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, azonban késő délutántól, estétől kezdődően északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Délelőtt elsősorban a keleti és délnyugati területeken fordulhat elő eső, zápor, majd a délutáni órákban inkább a déli megyékben lehet csapadék. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol erősebb lökések is előfordulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között alakul, de a tartósan csapadékos keleti és délnyugati térségekben ennél hűvösebb maradhat az idő.