október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Ne felejtsük otthon az esernyőt! Szeszélyes idő közelít

Címkék#ősz#előrejelzés#időjárás

A következő napon a felhőké lesz a főszerep, így jó, ha kéznél van az esernyő. Mutatjuk, hány fokot jósolnak a holnapi időjárás-előrejelzés szerint.

Várkonyi Rozália

Vasárnap hajnalban az ég túlnyomóan erősen felhős, helyenként borult lesz, és többfelé számíthatunk kisebb esőre, illetve záporokra. A déli irányból érkező szél idővel nyugatira, északnyugatira fordul, és sokfelé élénk marad, az Észak-Dunántúlon pedig helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. Az éjszaka folyamán a hőmérséklet 4 és 11 Celsius-fok közé csökken – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

a holnapi időjárás térképen
A holnapi időjárás-előrejelzés szerint  felhős lesz az ég
Fotó: Met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

A HungaroMet tájékoztatása szerint délutánra a nap nagy részében erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, azonban késő délutántól, estétől kezdődően északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Délelőtt elsősorban a keleti és délnyugati területeken fordulhat elő eső, zápor, majd a délutáni órákban inkább a déli megyékben lehet csapadék. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol erősebb lökések is előfordulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között alakul, de a tartósan csapadékos keleti és délnyugati térségekben ennél hűvösebb maradhat az idő.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu