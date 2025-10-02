október 2., csütörtök

1 órája

Vacogni ér! A szél még elviselhetetlenebbé teszi a hideget

Címkék#HungaroMet Nonprofit Zrt#előrejelzés#időjárás#szél#hőmérséklet

Beköszöntött az október, és rögtön a hónap végére jellemző időjárással nyitott az ősz második hónapja. A holnapi időjárás sem lesz kivétel ez alól.

Digner Brigitta

A hosszabb napos időszakok mellett megjelennek a gomolyfelhők, de csapadék kialakulásának kicsi az esélye – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

ilyen lesz a holnapi időjárás
Szeles, gomolyfelhős lesz a holnapi időjárás
Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Pénteken is igazi őszi arcát mutatja az idő, sok gomolyfelhő képződik a többórás napsütés mellett, de ezekből legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. Ezzel párhuzamosan kora délutántól összefüggő fátyolfelhőzet érkezik délkeletről, keletről. Szinte országszerte megélénkül, nagy területen meg is erősödik a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 10 és 15 fok között várható. Késő estére 4 és 10 fok közé is lehűl a levegő.

