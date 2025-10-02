Vacogni ér! A szél még elviselhetetlenebbé teszi a hideget

A hosszabb napos időszakok mellett megjelennek a gomolyfelhők, de csapadék kialakulásának kicsi az esélye – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

Szeles, gomolyfelhős lesz a holnapi időjárás

Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Pénteken is igazi őszi arcát mutatja az idő, sok gomolyfelhő képződik a többórás napsütés mellett, de ezekből legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. Ezzel párhuzamosan kora délutántól összefüggő fátyolfelhőzet érkezik délkeletről, keletről. Szinte országszerte megélénkül, nagy területen meg is erősödik a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 10 és 15 fok között várható. Késő estére 4 és 10 fok közé is lehűl a levegő.