Sokfelé marad a borús idő holnap, de Bács-Kiskunban nem panaszkodhatunk majd

Péntek hajnalra tovább szakadozik, csökken a felhőzet. Csak helyenként lehet kisebb eső, zápor és fokozatosan csökken a csapadék esélye. Köd is kialakulhat a kevésbé felhős, szélcsendes vidékeken a reggelre. Gyenge vagy mérsékelt lesz a szélmozgás. Az időjósok szerint a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5, 12 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is lehűlhet a levegő – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint lesz olyan táj, ahol már fagyni fog

Fotó: Met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás délután?

Mint írják, pénteken a nap első felében hidegfronti felhőzet érkezik észak felől, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet. A déli, délnyugati tájakon szerencsére több órára is kisüt a nap, ám északkeleten egész nap erősen felhős vagy borult maradhat az ég. Estétől viszont csökkenhet majd észak felől a felhőzet. Északkeleten kisebb esőt, záport is jósolnak, míg máshol nem kell a csapadéktól tartanunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható.