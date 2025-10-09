október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Sokfelé marad a borús idő holnap, de Bács-Kiskunban nem panaszkodhatunk majd

Címkék#ősz#előjelzés#időjárás

Továbbra sem árt, ha reggelente rétegesen öltözünk, hiszen a hideg hajnali órákban könnyen megfázhatunk. Nézzük, mit tartogat a holnapi időjárás napközben.

Várkonyi Rozália

Péntek hajnalra tovább szakadozik, csökken a felhőzet. Csak helyenként lehet kisebb eső, zápor és fokozatosan csökken a csapadék esélye. Köd is kialakulhat a kevésbé felhős, szélcsendes vidékeken a reggelre. Gyenge vagy mérsékelt lesz a szélmozgás. Az időjósok szerint a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5, 12 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is lehűlhet a levegő – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

a holnapi időjárás térképen
A holnapi időjárás-előrejelzés szerint lesz olyan táj, ahol már fagyni fog
Fotó: Met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás délután?

Mint írják, pénteken a nap első felében hidegfronti felhőzet érkezik észak felől, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet. A déli, délnyugati tájakon szerencsére több órára is kisüt a nap, ám északkeleten egész nap erősen felhős vagy borult maradhat az ég. Estétől viszont csökkenhet majd észak felől a felhőzet. Északkeleten kisebb esőt, záport is jósolnak, míg máshol nem kell a csapadéktól tartanunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu