Előrejelzés

2 órája

Markáns hidegfront érkezik, országszerte viharos széllökésekkel kell megküzdenünk

Címkék#előrejelzés#időjárás#hidegfront

Napsütéssel és enyhe idővel indul a nap, de nem marad sokáig ilyen barátságos az időjárás. Késő délutántól nyugat felől markáns hidegfront érkezik.

Várkonyi Rozália

Október 23-án a nappali órákban hazánk nagy részén még kellemes, őszi időre számíthatunk. A változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, viszont délutánra záporokat hoz a hidegfront – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. bejegyzéséből.

csütörtökön megérkezik a hidegfront
Délután, estefelé megérkezik a hidegfront
Fotó:  HungaroMet Nonprofit Zrt.

Mint írják, a déli szél többfelé megélénkül, főként a Dunántúlon és a Duna mentén időnként megerősödik, északnyugaton és nyugaton pedig viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, de a felhősebb területeken néhány fokkal hűvösebb lehet.

Érkezik a hidegfront

Az időjárás-előrejelzés szerint a nemzeti ünnepünkön késő délután, kora este markáns hidegfront éri el Magyarországot. Nyugat felől gyors ütemben beborul az ég, és kiterjedt csapadékrendszer vonul át az országon. Az éjszaka folyamán szinte mindenütt számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra is.

A legtöbb csapadék az ország nyugati és északnyugati tájain hullhat, ahol akár kiadós mennyiség is összegyűlhet. A front átvonulásával a szél fokozatosan északnyugatira, nyugatira fordul, sokfelé erős, viharos lökésekkel.

