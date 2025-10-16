október 16., csütörtök

Közeleg az első komolyabb őszi lehűlés – így alakul a hétvége időjárása

Címkék#ősz#előjelzés#időjárás#fagy

Bár a hét első felében kellemes napos időnk volt, a hétvégére minden megváltozhat. Nézzük, mit tartogat pontosabban a hétvégi időjárás napközben.

Nagy Mária Lilla

Mutatjuk, hogyan alakulhat a hétvégi időjárás HungaroMet friss előrejelzése szerint.

A hétvégi időjárás már kevésbé lesz meleg mint a hét elején
 A hétvégi időjárás borongós, hűvösebb időt ígér
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Milyen lesz a hétvégi időjárás?

Szombaton borongósan indul a nap, majd a felhők fokozatosan felszakadoznak, és naposabb időszakokra is számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb zápor. Az északi szél többfelé megélénkül, helyenként erős lökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

Vasárnap hajnalban igencsak lehűl a levegő: több helyen fagy várható. A ködfoltok feloszlása után napos, száraz idő ígérkezik, csapadék továbbra sem valószínű. A délies szél többnyire mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 9 és 14 fok között tetőzik.

