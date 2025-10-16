Közeleg az első komolyabb őszi lehűlés – így alakul a hétvége időjárása

Mutatjuk, hogyan alakulhat a hétvégi időjárás HungaroMet friss előrejelzése szerint.

A hétvégi időjárás borongós, hűvösebb időt ígér

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Milyen lesz a hétvégi időjárás?

Szombaton borongósan indul a nap, majd a felhők fokozatosan felszakadoznak, és naposabb időszakokra is számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb zápor. Az északi szél többfelé megélénkül, helyenként erős lökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

Vasárnap hajnalban igencsak lehűl a levegő: több helyen fagy várható. A ködfoltok feloszlása után napos, száraz idő ígérkezik, csapadék továbbra sem valószínű. A délies szél többnyire mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 9 és 14 fok között tetőzik.