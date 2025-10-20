Hullámvasútra ültet az időjárás: borongós kezdet után tavaszias meleg jöhet

A múlt héten igazán hűvös reggelekre ébredhetünk, és hétfőn sem volt ez másképp. Nézzük az e heti időjárást!

Heti időjárás: mutatjuk, hány fokot jósolnak

Heti időjárás

Hétfő

A koponyeg.hu szerint hétfőn délnyugat, nyugat felől egyre vastagabb fátyol-és rétegfelhőzet érkezik, de ebből még nem alakul ki eső. A délkeleti szél megélénkül. 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedd

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és délnyugat felől szórványosan alakul ki eső, záporeső. Továbbra is élénk lesz a délkeleti szél. 8 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szerda

Marad a borongós idő szórványosan újabb záporesőkkel. 16-17 fok körül alakulhat a maximum. A délkeleti szél élénk lehet.

Csütörtök

A ködfoltok feloszlása után erősen felhős időre van kilátás, délutántól főleg északon fordul elő eső, zápor. A délnyugati szél sokfelé megerősödik. 17 és 22 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Péntek

Közepesen, vagy erősen felhős idő valószínű erős, néhol viharos délnyugati széllel. 18-23 fok is lehet délután.