1 órája
Hullámvasútra ültet az időjárás: borongós kezdet után tavaszias meleg jöhet
Ismét megnéztük az előrejelzést. Mutatjuk, mire kell számítanunk a heti időjárásban.
A múlt héten igazán hűvös reggelekre ébredhetünk, és hétfőn sem volt ez másképp. Nézzük az e heti időjárást!
Heti időjárás
Hétfő
A koponyeg.hu szerint hétfőn délnyugat, nyugat felől egyre vastagabb fátyol-és rétegfelhőzet érkezik, de ebből még nem alakul ki eső. A délkeleti szél megélénkül. 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
Kedd
Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és délnyugat felől szórványosan alakul ki eső, záporeső. Továbbra is élénk lesz a délkeleti szél. 8 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Szerda
Marad a borongós idő szórványosan újabb záporesőkkel. 16-17 fok körül alakulhat a maximum. A délkeleti szél élénk lehet.
Csütörtök
A ködfoltok feloszlása után erősen felhős időre van kilátás, délutántól főleg északon fordul elő eső, zápor. A délnyugati szél sokfelé megerősödik. 17 és 22 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
Péntek
Közepesen, vagy erősen felhős idő valószínű erős, néhol viharos délnyugati széllel. 18-23 fok is lehet délután.
