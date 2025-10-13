1 órája
A héten megérkezik a csípős őszi idő, ezt Bács-Kiskunban is érezni fogjuk
Ismét megnéztük az előrejelzést. Mutatjuk, mire kell számítanunk a heti időjárásban.
A héten igazán hűvös reggelekre ébredhetünk. Nézzük az e heti időjárást!
Heti időjárás
Hétfő
A koponyeg.hu szerint hétfőn északnyugat felől gyenge hidegfront érkezik, amely hatására erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is előfordulhat. A szél élénk marad. A hőmérséklet napközben 15 és 20 fok között várható.
Kedd
Délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időre számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű.
Szerda
Napos-gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten több napsütéssel. Szórványosan előfordulhat zápor. A reggel kifejezetten hűvös lesz, -2 és +6 fok között alakulhat a hőmérséklet, délután pedig 11 és 17 fok közötti értékekre számíthatunk.
Csütörtök
Többórás napsütés valószínű, csapadék nem várható. A reggeli hőmérséklet -2 és +5, délután 13 és 17 fok körül alakul.
Péntek
A hajnali köd és rétegfelhőzet feloszlását követően több órára kisüthet a nap, gomolyfelhők mellett. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet -1 és +6 fok között, a maximum 13 és 18 fok között várható.
