A héten megérkezik a csípős őszi idő, ezt Bács-Kiskunban is érezni fogjuk

Ismét megnéztük az előrejelzést. Mutatjuk, mire kell számítanunk a heti időjárásban.

Kovács Nóra

A héten igazán hűvös reggelekre ébredhetünk. Nézzük az e heti időjárást!

mutatjuk a heti időjárást
Csípős őszi idő érkezik – ilyen időre számíthatunk a heti időjárás szerint
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Heti időjárás

Hétfő

A koponyeg.hu szerint hétfőn északnyugat felől gyenge hidegfront érkezik, amely hatására erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is előfordulhat. A szél élénk marad. A hőmérséklet napközben 15 és 20 fok között várható.

Kedd

Délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időre számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű.

Szerda

Napos-gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten több napsütéssel. Szórványosan előfordulhat zápor. A reggel kifejezetten hűvös lesz, -2 és +6 fok között alakulhat a hőmérséklet, délután pedig 11 és 17 fok közötti értékekre számíthatunk.

Csütörtök

Többórás napsütés valószínű, csapadék nem várható. A reggeli hőmérséklet -2 és +5, délután 13 és 17 fok körül alakul.

Péntek

A hajnali köd és rétegfelhőzet feloszlását követően több órára kisüthet a nap, gomolyfelhők mellett. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet -1 és +6 fok között, a maximum 13 és 18 fok között várható.

