Szeszélyes októberi hét elé nézünk – napsütés, köd és zápor is jön

A héten továbbra is marad az igazi őszi időjárás. Bár lesznek időszakok, amikor kisüt a nap, a hőmérsékleten ez nem mindig érződik majd. Nézzük az e heti időjárást!

Ködös reggelek, enyhe nappalok – ilyen időre számíthatunk a heti időjárás szerint

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A koponyeg.hu szerint hétfőn változóan felhős égbolt várható, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főként a keleti országrészben alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél sok helyen erősen fújhat. Reggel az északkeleti tájakon köd képződik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 fok körül lesz.

Heti időjárás

Kedd

Nyugaton borult, a kora délutáni órákig csapadékos idő ígérkezik, míg másutt napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. Délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szerda

Délelőtt még szakadozottabb lesz a felhőzet, délutánra erősen felhős idő várható. Csapadék kialakulására kicsi az esély. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Csütörtök

A reggeli köd feloszlását követően gyakran borongós égkép ígérkezik, helyenként záporral. A maximumérték 19 fok körül alakul, az északnyugati szél többfelé élénk marad.

Péntek

Változóan felhős időszakokra készülhetünk a többórás napsütés mellett, elvétve kisebb záporral. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, olykor erős széllökésekkel. Délután 15–20 fok valószínű.