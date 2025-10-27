Aki szereti az őszt, azt nem érheti meglepetés ezen a héten

Október utolsó hétfőjén is hűvös reggelre ébredtünk, csakúgy, mint az előző napokban. Szeles, borongós időre számíthatunk, de mi a helyzet a hét többi napján? Nézzük az e heti időjárást!

Mutatjuk, mire kell számítanunk az e heti időjárásban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az időjárás-előrejelzés szerint hűvös és csapadékos nap elé nézünk. A koponyeg.hu szerint a hét eleje nem hoz nagy fordulatot, marad a borongós, csapadékos őszi időjárás. Délen többfelé, máshol viszont csak elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor, így semmiképpen ne hagyjuk otthon az esernyőket! A szél sem nyugszik, élénk, sőt, sok helyen erős északnyugati szél fog fújni, ami miatt sokkal hűvösebbnek érezhetjük az amúgy is csípős időt. A hőmérséklet mindössze 8 és 13 fok között alakul. Mindenképpen ajánlott a réteges öltözet!

Mit tartogat a heti időjárás?

Kedd

Változó felhőzetre és időnkénti felhőátvonulásokra lehet számítani, elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos. A nappali csúcshőmérséklet 10–15 fok között várható.

Szerda

A reggeli párásság, ködfoltok feloszlása után fátyolfelhős, napos idő ígérkezik, csapadék nélkül. Reggel 2, délutánra 16 fok valószínű.

Csütörtök

Kezdetben marad a fátyolfelhős, napos idő, majd estére egyre több felhő érkezik. Csapadék csak késő estétől valószínű. A levegő akár 18–19 fokig is felmelegedhet.

Péntek

Változóan felhős égbolt várható, eső, zápor néhol kialakulhat. A déli, délkeleti szél élénk, néhol erős lökésekkel kísért lehet. Melegszik az idő: a legmagasabb hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul.