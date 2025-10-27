október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heti időjárás

1 órája

Aki szereti az őszt, azt nem érheti meglepetés ezen a héten

Címkék#előrejelzés#időjárás#hőmérséklet

Ismét megnéztük az előrejelzést. Mutatjuk, mire kell számítanunk az e heti időjárásban.

Digner Brigitta

Október utolsó hétfőjén is hűvös reggelre ébredtünk, csakúgy, mint az előző napokban. Szeles, borongós időre számíthatunk, de mi a helyzet a hét többi napján? Nézzük az e heti időjárást!

Így alakul a heti időjárás az előrejelzések szerint
Mutatjuk, mire kell számítanunk az e heti időjárásban
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az időjárás-előrejelzés szerint hűvös és csapadékos nap elé nézünk. A koponyeg.hu szerint a hét eleje nem hoz nagy fordulatot, marad a borongós, csapadékos őszi időjárás. Délen többfelé, máshol viszont csak elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor, így semmiképpen ne hagyjuk otthon az esernyőket! A szél sem nyugszik, élénk, sőt, sok helyen erős északnyugati szél fog fújni, ami miatt sokkal hűvösebbnek érezhetjük az amúgy is csípős időt. A hőmérséklet mindössze 8 és 13 fok között alakul. Mindenképpen ajánlott a réteges öltözet!

Mit tartogat a heti időjárás?

Kedd

Változó felhőzetre és időnkénti felhőátvonulásokra lehet számítani, elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos. A nappali csúcshőmérséklet 10–15 fok között várható.

Szerda

A reggeli párásság, ködfoltok feloszlása után fátyolfelhős, napos idő ígérkezik, csapadék nélkül. Reggel 2, délutánra 16 fok valószínű.

Csütörtök

Kezdetben marad a fátyolfelhős, napos idő, majd estére egyre több felhő érkezik. Csapadék csak késő estétől valószínű. A levegő akár 18–19 fokig is felmelegedhet.

Péntek

Változóan felhős égbolt várható, eső, zápor néhol kialakulhat. A déli, délkeleti szél élénk, néhol erős lökésekkel kísért lehet. Melegszik az idő: a legmagasabb hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu