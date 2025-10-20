október 20., hétfő

Akár 24 fok is lehet a nemzeti ünnepen, aztán jön a fekete leves

A csípős hajnalok után igazi felüdülést tartogat az október. Az előrejelzés szerint felmelegedés érkezik hazánkba, csütörtökön Bács-Kiskunban lehet a legmelegebb.

Mester-Horváth Nikolett

A Brit-szigetek közelében örvénylő ciklon hatására meleg levegő áramlik Magyarország fölé – tájékoztatott a HungaroMet. A következő napokban országos szinten jelentős felmelegedés várható, és átmenetileg az éjszakai fagyok is megszűnnek.

Felmelegedés érkezik a nemzeti ünnepre
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A felmelegedést Bács-Kiskunban érezhetjük leginkább

A nemzeti ünnepen a legtöbb helyen 20 fok körül, sőt többfelé azt meghaladó értékeket mérhetünk. Különösen a Dunántúl déli részein, valamint Bács-Kiskun megyében lehet kora délután 23–24 fokos csúcshőmérséklet. A legfrissebb előrejelzések szerint a hűvösebb levegő az Északi-középhegység térségében érezhető majd, de ott is jóval enyhébb idő lesz az ilyenkor szokásosnál.

Meddig élvezhetjük a szép időt?

Szerdán és csütörtökön a délutáni órákig túlnyomóan száraz idő ígérkezik, legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb eső vagy zápor. A változás október 23-án, csütörtök estétől kezdődik, amikor is egy közeledő hidegfront hatására a Dunántúlon megerősödik a szél, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak.

A hidegfront átvonulásával csütörtök estétől egyre többfelé kell esőre, záporra, sőt zivatarra is számítani. A péntek délelőtti órákig nagy területen eshet jelentős, akár 10 millimétert meghaladó csapadék is.

A hétvége időjárása mozgalmasnak ígérkezik, többfelé várható csapadék, a hőmérséklet pedig visszaesik az ilyenkor szokásos szintre. A HungaroMet ugyanakkor megnyugtat: az éjszakai fagyok – legalábbis egyelőre – nem térnek vissza.

