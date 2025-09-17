Utoljára tapasztalhatjuk meg a nyár ízét? Az ismert meteorológus válaszolt

A hektikus hétvégi időjárást követően Kecskemét környékén a hét első felében folytatódott a változékony, hétfőn még naposabb-melegebb, kedden ismét borult, szeles, hűvösebb idő, gyenge délutáni záporokkal. A várható időjárás Kecskemét térségében nyugodtabbnak ígérkezik, a hétvégi és a jövő heti előrejelzésekről ezúttal is Ország Ferenc kecskeméti meteorológussal beszélgettünk.

A várható időjárás Kecskeméten: jön a meleg

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Előző hétvégén Kecskemét időjárása elég hektikusan, csapadékosan alakult. Szombaton még közel 30 fokos napi maximumok és szikrázó napsütés volt, viszont vasárnap megérkezett a hidegfront, ami jelentősen megváltoztatta időjárásunk képét.

– A heves zivatarok hatására egy nap alatt Kecskeméten a hivatalos mérőállomások több mint 36 milliméter csapadékot regisztráltak. Ez nagyjából fél havi csapadéknak felel meg – nyilatkozta Ország Ferenc kecskeméti meteorológus.

Az extrém csapadékot átmeneti napsütés követte

Az időjárás hektikusságát megtartva a vasárnapi vihart hétfőn átmeneti napsütés és jó idő követte, hogy aztán kedden ismét csapadékosabbra forduljon minden, igaz, Kecskeméten jóval kevesebb eső esett, mint az ország több pontján, elsősorban a nyugati és északi felén. A szelet és a borult, felhős időt viszont az egész országra elhozta ez a nálunk gyengébb arcát mutató hidegfront.

Várható időjárás Kecskeméten: irány a nyárias idő

A hidegfront hátoldalán már javul az idő, igaz, még jellemző lehet a szél és szerdán még nem érjük el rögtön a közel 30 fokos napi csúcsokat. A hét második felében viszont folyamatosan melegedő lesz a tendencia.

– A szél a nyugati, észak-nyugati irányról péntekre délies irányra fordul át, és ez meleget hoz a térségünkbe – árulta el a jó hírt a meteorológus, hozzátéve, hogy szombaton már inkább a 30 fokhoz leszünk közelebb, mint a 25-höz, sőt, vasárnap már el is érhetjük vagy kicsit meg is haladhatjuk a 30 fokos hőmérsékletet a napi maximumok tekintetében.

Jövő hét közepén jöhet az igazi ősz?

A hosszú távú előrejelzések mindig sok bizonytalansággal terheltek, de ezek alapján Ország Ferenc hírportálunknak elárulta, jelenleg az körvonalazódik, hogy a jövő hét is inkább nyárias idővel köszönhet be, viszont a jövő hét második felére váltás várható időjárásunkban.