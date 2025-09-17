2 órája
Utoljára tapasztalhatjuk meg a nyár ízét? Az ismert meteorológus válaszolt
Az elmúlt napokban változatos arcát mutatta az időjárás Kecskeméten: a szombati nyárias meleg után vasárnap hirtelen jött a hidegfront és az özönvízszerű esőzés. A várható időjárás Kecskemét térségében azonban nyugodtabbnak ígérkezik, a hét második felére megérkezik a napos, meleg, nyárias idő.
A hektikus hétvégi időjárást követően Kecskemét környékén a hét első felében folytatódott a változékony, hétfőn még naposabb-melegebb, kedden ismét borult, szeles, hűvösebb idő, gyenge délutáni záporokkal. A várható időjárás Kecskemét térségében nyugodtabbnak ígérkezik, a hétvégi és a jövő heti előrejelzésekről ezúttal is Ország Ferenc kecskeméti meteorológussal beszélgettünk.
Előző hétvégén Kecskemét időjárása elég hektikusan, csapadékosan alakult. Szombaton még közel 30 fokos napi maximumok és szikrázó napsütés volt, viszont vasárnap megérkezett a hidegfront, ami jelentősen megváltoztatta időjárásunk képét.
– A heves zivatarok hatására egy nap alatt Kecskeméten a hivatalos mérőállomások több mint 36 milliméter csapadékot regisztráltak. Ez nagyjából fél havi csapadéknak felel meg – nyilatkozta Ország Ferenc kecskeméti meteorológus.
Az extrém csapadékot átmeneti napsütés követte
Az időjárás hektikusságát megtartva a vasárnapi vihart hétfőn átmeneti napsütés és jó idő követte, hogy aztán kedden ismét csapadékosabbra forduljon minden, igaz, Kecskeméten jóval kevesebb eső esett, mint az ország több pontján, elsősorban a nyugati és északi felén. A szelet és a borult, felhős időt viszont az egész országra elhozta ez a nálunk gyengébb arcát mutató hidegfront.
Várható időjárás Kecskeméten: irány a nyárias idő
A hidegfront hátoldalán már javul az idő, igaz, még jellemző lehet a szél és szerdán még nem érjük el rögtön a közel 30 fokos napi csúcsokat. A hét második felében viszont folyamatosan melegedő lesz a tendencia.
– A szél a nyugati, észak-nyugati irányról péntekre délies irányra fordul át, és ez meleget hoz a térségünkbe – árulta el a jó hírt a meteorológus, hozzátéve, hogy szombaton már inkább a 30 fokhoz leszünk közelebb, mint a 25-höz, sőt, vasárnap már el is érhetjük vagy kicsit meg is haladhatjuk a 30 fokos hőmérsékletet a napi maximumok tekintetében.
Jövő hét közepén jöhet az igazi ősz?
A hosszú távú előrejelzések mindig sok bizonytalansággal terheltek, de ezek alapján Ország Ferenc hírportálunknak elárulta, jelenleg az körvonalazódik, hogy a jövő hét is inkább nyárias idővel köszönhet be, viszont a jövő hét második felére váltás várható időjárásunkban.
– A mostani számítások szerint jövő hét második felére egy hullámzó frontrendszer hatására akár 10–12 fokos lehűlést is tapasztalhatunk. Nagyjából ekkor, szeptember végén, október elején szokott kezdődni az indiánnyár, és bár nem zárhatjuk ki, hogy októberben még 20 fok fölé melegszik ismét a levegő, a legfrissebb számítások szerint idén az igazi ősz beköszöntének az időszaka lesz ez – nyilatkozta a várható kecskeméti időjárásról Ország Ferenc.
