Forrón indult a szeptember, de hol késlekedik az ősz? A meteorológus elmondja

Szeptember 2-án a legmelegebb órákban több helyen közel 40 fokot mértek a hőmérők. Igazi forróságban kellett hazamenniük a suliból a diákoknak, akiknek bizonyára megfordult a fejükben, mikor jön az őszi időjárás, mert így elég izzasztó cipelni a nagy iskolatáskát? Ország Ferenc kecskeméti meteorológust kérdeztük.

Fotó: Bús Csaba

A szakember hírportálunknak elmondta, bár a napon, direkt sugárzásnak kitett hőmérők még mutathatnak magasabb hőmérsékletet, már nem a 36-38 fokok jellemzik mindennapjainkat, de továbbra is a nyárra hajazó 30 fok környéki napi maximumok az időjárásunk. Mérséklődés és hidegfront viszont elért minket a hét közepén és erre a közeljövőben is számítani lehet.

– Már kedden is tapasztalhattuk, hogy megerősödött a szél, a nyugati és az északi országrészben nagyobb mennyiségű csapadék is hullott, de pár csepp ide a középső országrészre is jutott. Egy gyenge hidegfront hatása volt mindez, ám a reggeli órákra már ismét a napsütésé volt a főszerep – árulta el Ország Ferenc, hozzátéve, hogy bár a hidegfront pár fokkal visszavetette a hőmérsékletet, a következő napokban ismét melegedő tendenciát fogunk tapasztalni.

Mikor jöhet az őszi időjárás?

A hosszútávú előrejelzések szerint a kedd esti-szerda hajnali gyenge hidegfronthoz hasonló jelenség akár a mostani hétvégén és jövő hét második felében is borzolhatja a kedélyeket, időszakosan akár 4–5 fokkal is visszavetheti az egyébként meleg, 30 fok feletti hőmérsékleteket.

– Viszont olyan nagy térségű folyamat, amely nemcsak időszakos, hanem állandósuló lehűlést is hozna, az a következő két, két és fél hétben még nem valószínű – mondta a kecskeméti meteorológus. Tehát az igazi ősz még nem mostanában várható.

A hidegfrontok csapadékkal is járhatnak

Ország Ferenc szerint a napi csúcsok kevéssel 30 fok fölött alakulhatnak a következő napokban, kivéve a most pénteken-szombaton várható gyenge hidegfrontot, amikor 4–5 fokkal alacsonyabb is lehet. Illetve, mint mondta, jövő hét közepén is várható kisebb lehűlés.

A napokban érkező hidegfrontok – amelyek őszi időjárást még nem eredményeznek, de minimális lehűlést igen – kíséretében záporos, zivataros gócok alakulhatnak ki.