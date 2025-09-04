2 órája
Forrón indult a szeptember, de hol késlekedik az ősz? A meteorológus elmondja
Nyugodtan mondhatjuk, hogy igazán nyárias idővel csengettek be. Ha nem is feltétlen kánikulával, de az első iskolanapok 30 fok feletti maximumokkal érkeztek meg, de vajon mikor köszönt be az igazi őszi időjárás?
Szeptember 2-án a legmelegebb órákban több helyen közel 40 fokot mértek a hőmérők. Igazi forróságban kellett hazamenniük a suliból a diákoknak, akiknek bizonyára megfordult a fejükben, mikor jön az őszi időjárás, mert így elég izzasztó cipelni a nagy iskolatáskát? Ország Ferenc kecskeméti meteorológust kérdeztük.
A szakember hírportálunknak elmondta, bár a napon, direkt sugárzásnak kitett hőmérők még mutathatnak magasabb hőmérsékletet, már nem a 36-38 fokok jellemzik mindennapjainkat, de továbbra is a nyárra hajazó 30 fok környéki napi maximumok az időjárásunk. Mérséklődés és hidegfront viszont elért minket a hét közepén és erre a közeljövőben is számítani lehet.
– Már kedden is tapasztalhattuk, hogy megerősödött a szél, a nyugati és az északi országrészben nagyobb mennyiségű csapadék is hullott, de pár csepp ide a középső országrészre is jutott. Egy gyenge hidegfront hatása volt mindez, ám a reggeli órákra már ismét a napsütésé volt a főszerep – árulta el Ország Ferenc, hozzátéve, hogy bár a hidegfront pár fokkal visszavetette a hőmérsékletet, a következő napokban ismét melegedő tendenciát fogunk tapasztalni.
Mikor jöhet az őszi időjárás?
A hosszútávú előrejelzések szerint a kedd esti-szerda hajnali gyenge hidegfronthoz hasonló jelenség akár a mostani hétvégén és jövő hét második felében is borzolhatja a kedélyeket, időszakosan akár 4–5 fokkal is visszavetheti az egyébként meleg, 30 fok feletti hőmérsékleteket.
– Viszont olyan nagy térségű folyamat, amely nemcsak időszakos, hanem állandósuló lehűlést is hozna, az a következő két, két és fél hétben még nem valószínű – mondta a kecskeméti meteorológus. Tehát az igazi ősz még nem mostanában várható.
A hidegfrontok csapadékkal is járhatnak
Ország Ferenc szerint a napi csúcsok kevéssel 30 fok fölött alakulhatnak a következő napokban, kivéve a most pénteken-szombaton várható gyenge hidegfrontot, amikor 4–5 fokkal alacsonyabb is lehet. Illetve, mint mondta, jövő hét közepén is várható kisebb lehűlés.
A napokban érkező hidegfrontok – amelyek őszi időjárást még nem eredményeznek, de minimális lehűlést igen – kíséretében záporos, zivataros gócok alakulhatnak ki.
– Ebből az előző hétvégén egészen nagy mennyiségű csapadék esett Kecskemét környékén, de az őszies, több napon át tartó, áztató esőzés még várat magára – zárta gondolatait Ország Ferenc.
