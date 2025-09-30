Mínuszokra ébredtek több településen, Bács-Kiskunban is vacogtunk reggel

A szeptember első felébe húzódó forró nyári idő után megérkezett a hűvös évszak. Sokan még most keresik csak elő a kabátjukat, a vastag pulóvereket, kedd reggel azonban aki eddig nem tette, az is bepótolta. Több településen mínuszokra ébredt a lakosság, szezonrekord hideget mértek – közölte a HungaroMet Facebook-oldalán.

Több településen is mínuszok voltak kedd reggel

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mínuszokra ébredtek

A HungaroMet adataiból kiderült hogy egyes településeken didereghetett, aki kora reggel indult útnak. A leghidegebb top 10-be reggel 7 órakor csak 2 fok alatti hőmérséklettel lehetett bekerülni, a dobogósok mindegyike pedig a 0 fokot is elérte. Holtversenyben a harmadik helyet Bánréve és Szikszó kapta 0.0 fokkal, az ezüstérmes pedig Zabar település volt mínusz 0.4 fokkal. A leghidegebb azonban Lénárddarócon volt, amely jelentősen lehagyta versenytársait, itt mínusz 1,8 fokra ébredt a lakosság.

A sok éves átlaghoz képest hűvös volt

Bár fagypont alá csak néhány helyen esett a hőmérséklet, az elmúlt évek átlagától jelentős az eltérés. Az országban átlagosan 2,3 fokkal hidegebb volt a klimatológiai átlagtól, volt azonban olyan térség, ahol 4 fok eltérés is tapasztalható volt. Bács-Kiskun megye a középmezőnyben helyezkedett el, itt 2 fok volt a különbség a sokéves átlagtól. A Bajai Csillagvizsgálónál és Fülöpháza Hattyús széken is 0,8 fokot mértek.

Hideg- és melegrekordok

Bizonyára csípősnek tűnhetett a hideg szeptember utolsó napjának reggelén, minden idők magyar hőmérsékleti rekordjait azonban meg sem közelítette. Az év ezen napján 1970-ben és 2018-ban is mínusz 4,2 fokot mértek, Zabaron illetve Csákváron. Napközben várható melegedés, a felső hőmérsékleti rekordhatárt nem fogja elérni, 1932-ben ezen a napon ugyanis 34 fok is volt.