4 órája
Vastag zokni nélkül már nem bírjuk, fogvacogtató hőfokot mértek Bács-Kiskunban
Hivatalosan is beköszöntött az ősz, és ez már a hőmérőn is látszik. A minimum-hőmérséklet Bács-Kiskunban 4 fokig süllyedt hajnalra, ami az ősz eddigi leghidegebb reggele volt.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. beszámolója szerint az elmúlt napokban az északi völgyekben 2-3 fokig hűlt le a levegő, a Nyírségben és a Duna–Tisza közén is 4 fokos minimum-hőmérsékletet mértek több helyen.
Bács-Kiskunban Fülöpháza Hattyús-széknél 4,0 fokot mutatott a hőmérő szeptember 18-án hajnalban. Bár napközben még elő-előbújik a nap, már nem süt olyan erővel mint nyáron, az árnyékban pedig hideg, őszi szél fúj.
Alacsonyabb minimum-hőmérsékletek
A száraz, hideg légtömeg és a mérséklődő szél miatt erős éjszakai lehűlés tapasztalható, így egyre gyakoribbak lesznek az ilyen alacsony minimum-hőmérsékletek.
A nappali meleg csalóka lehet
Bár a napsugarak még kellemes meleget adnak, az árnyékban és a szélben már igazi őszi hideg érződik, ezért érdemes rétegesen öltözködni.
Az őszi időjárás megérkezett, a reggelek és esték hűvösek, a nap már nem melegít úgy, mint a nyár derekán — ideje elővenni a melegebb kabátokat és pulóvereket.
