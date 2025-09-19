Vastag zokni nélkül már nem bírjuk, fogvacogtató hőfokot mértek Bács-Kiskunban

A HungaroMet Nonprofit Zrt. beszámolója szerint az elmúlt napokban az északi völgyekben 2-3 fokig hűlt le a levegő, a Nyírségben és a Duna–Tisza közén is 4 fokos minimum-hőmérsékletet mértek több helyen.

Rekordalacsony minimum-hőmérsékletet mértek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Bács-Kiskunban Fülöpháza Hattyús-széknél 4,0 fokot mutatott a hőmérő szeptember 18-án hajnalban. Bár napközben még elő-előbújik a nap, már nem süt olyan erővel mint nyáron, az árnyékban pedig hideg, őszi szél fúj.

Alacsonyabb minimum-hőmérsékletek

A száraz, hideg légtömeg és a mérséklődő szél miatt erős éjszakai lehűlés tapasztalható, így egyre gyakoribbak lesznek az ilyen alacsony minimum-hőmérsékletek.

A nappali meleg csalóka lehet

Bár a napsugarak még kellemes meleget adnak, az árnyékban és a szélben már igazi őszi hideg érződik, ezért érdemes rétegesen öltözködni.

Az őszi időjárás megérkezett, a reggelek és esték hűvösek, a nap már nem melegít úgy, mint a nyár derekán — ideje elővenni a melegebb kabátokat és pulóvereket.