Tombol a szeptemberi nyár, majdnem új melegrekord született hétfőn

Országszerte tombol a szeptemberi nyár, hétfőn ismét többfelé 30 fok fölé kúszott a hőmérséklet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. friss adataiból. Bár a hőség már-már melegrekord-gyanús volt, a 2003-as csúcs végül megúszta a trónfosztást.

Majdnem új melegrekord született hétfőn

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Két tizeden múlt a napi melegrekord

A legmelegebb helyeken 32,5 °C-ot mértek, ami mindössze két tizeddel maradt el a szeptember 22-i országos rekordtól (32,7 °C, Máza, 2003). Ez azt jelenti, hogy a nyár még mindig nem adja fel, de a történelemkönyvekbe most nem került új bejegyzés.

Bács-Kiskun az élre tört a hőségversenyben

A hétfői forróság igazi nyertese Bács-Kiskun vármegye volt: a tíz legmelegebb település közül öt is innen került ki. A legmagasabb hőmérsékletet Kisszálláson mérték, 32,5 °C-kal, de szorosan követte Kelebia (32,4 °C), valamint Kecskemét K-puszta és Kiskunhalas (egyaránt 32,0 °C). Fülöpháza Hattyús-szék sem maradt le sokkal, ott 31,9 °C-ot regisztráltak.

Újpest hozta a formáját

Budapesten sem volt hiány a forróságból: Újpest beállította saját maga korábbi, 2003-as rekordját, 30,7 °C-ot mértek, ami megegyezik az 1981-ben, az Órszágút állomáson rögzített értékkel. Ez is jól mutatja, hogy a fővárosban is szokatlanul meleg volt a hét első napja.

Meddig tart még a nyár?

A kérdés már csak az: meddig élvezhetjük még a nyárias időt? A következő napok időjárás-előrejelzései szerint fokozatos lehűlés jöhet, de a szeptemberi meleg még tartogathat meglepetéseket.