Erre nem számítottunk, megdőlt a melegrekord szeptemberben

Izgalmas adatokat osztott meg Facebook-oldalán a HungaroMet. Új országos melegrekord született szeptember 5-én: 35,1 fokot mértek Körösszakálon és Körösladányban.

Orosz Fanni Flóra

Pénteken szinte az egész országban nyáriasan meleg, napos idő volt, csak helyenként alakultak ki záporok és zivatarok. A csúcshőmérséklet 26 és 35 fok között alakult, és megdőlt a 76 éves napi országos melegrekord: a korábbi 35,0 fokot (Budapest, Gellérthegy, 1948) Körösszakálon és Körösladányban 35,1 fokkal múlták felül.

megdőlt a melegrekord, nyárias meleg szeptemberben,
Melegrekord dőlt meg
Forrás: HungaroMet.hu

Melegrekord szeptember elején

A HungaroMet adatai szerint a napos, forró időben sokfelé 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Az új rekord különösen figyelemre méltó, hiszen szeptemberben ritka az ilyen extrém hőség.

Hidegfront, zivatarok és özönvízszerű eső

Éjszaka a Dunántúl északi részére gyenge hidegfront érkezett, ott elszórtan esett. A front előtti labilis légtömegben Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében heves zivatarok alakultak ki, Szőlősardón 38, Lénárddarócon 23 milliméter csapadék hullott, de helyenként ennél is több.

Bács-Kiskunban maradt a kánikula

A vármegyében szeptember 5-én a 12 órás maximum-hőmérséklet 33–34 fok körül alakult. Számottevő csapadék azonban nem érkezett, így a forróság mellett száraz idő jellemezte a térséget.

 

