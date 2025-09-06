1 órája
Erre nem számítottunk, megdőlt a melegrekord szeptemberben
Izgalmas adatokat osztott meg Facebook-oldalán a HungaroMet. Új országos melegrekord született szeptember 5-én: 35,1 fokot mértek Körösszakálon és Körösladányban.
Pénteken szinte az egész országban nyáriasan meleg, napos idő volt, csak helyenként alakultak ki záporok és zivatarok. A csúcshőmérséklet 26 és 35 fok között alakult, és megdőlt a 76 éves napi országos melegrekord: a korábbi 35,0 fokot (Budapest, Gellérthegy, 1948) Körösszakálon és Körösladányban 35,1 fokkal múlták felül.
Melegrekord szeptember elején
A HungaroMet adatai szerint a napos, forró időben sokfelé 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Az új rekord különösen figyelemre méltó, hiszen szeptemberben ritka az ilyen extrém hőség.
Hidegfront, zivatarok és özönvízszerű eső
Éjszaka a Dunántúl északi részére gyenge hidegfront érkezett, ott elszórtan esett. A front előtti labilis légtömegben Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében heves zivatarok alakultak ki, Szőlősardón 38, Lénárddarócon 23 milliméter csapadék hullott, de helyenként ennél is több.
Bács-Kiskunban maradt a kánikula
A vármegyében szeptember 5-én a 12 órás maximum-hőmérséklet 33–34 fok körül alakult. Számottevő csapadék azonban nem érkezett, így a forróság mellett száraz idő jellemezte a térséget.
