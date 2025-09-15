Elképesztő mennyiségű eső zúdult Kecskemétre

Ahogyan azt Ország Ferenc kecskeméti meteorológus segítségével már előzetesen jeleztük, vasárnap a délutáni és kora esti órákban többfelé alakultak ki intenzív záporok, zivatarok. A csapadék mellett helyenként felhőszakadások is előfordultak. A kecskeméti időjárást jócskán érintette a hidegfront, a megyeszékhelyen az ország más területeivel ellentétben még viharos erejű széllökések is kísérték a zivatarokat.

A kecskeméti időjárás az országos esőtoplista élén

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A kecskeméti időjárás az országos esőtoplistára került

A HungaroMet adatai szerint a csapadékmennyiség területenként nagy eltéréseket mutatott, rövid távolságon belül is jelentős különbségek alakultak ki. A kecskeméti K-puszta mérőállomáson szeptember 14. vasárnap 6 órától másnap reggel 6 óráig, 24 óra alatt 36,7 milliméter esőt regisztráltak, amellyel a város a 8. helyen végzett az országos toplistán.

A közeli Nagykőrösön ennél kicsivel több, 36,8 milliméter hullott. A HungaroMet tájékoztatása szerint az országban több olyan állomás is volt, ahol 30 milliméternél több eső esett, ezek kerültek fel a TOP10-es listára. A rangsort a szabolcsi Lónya nyerte 46 milliméter esővel.

A markáns hidegfront távozása után az éjszaka már jóval nyugodtabban telt, bár az északkeleti határszélen még előfordult némi zápor, konvektív csapadék – írja a HungaroMet. Az időjárás a következő napokban várhatóan mérséklődik, de a változékonyság továbbra is jellemző marad az őszi időszakra.