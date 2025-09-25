Ránk rúgta az ajtót az ősz, de még tartogathat meglepetést az időjárás

Az elmúlt napokban minden időjárás-előrejelzés arról szólt, hogy végre valóban érkezik az ősz. Nos, a kecskeméti időjárásunk kapcsán is kíváncsiak voltunk, vajon igaz-e ez az állítás.

Ország Ferenc kecskeméti időjárás-előrejelzésről beszélt

Fotó: Bús Csaba

Ország Ferenc kecskeméti meteorológus visszaemlékezett, a HungaroMet pár nappal ezelőtti beszámolója arról szólt, hogy az ősz ránk rúgja az ajtót.

– Ennek megfelelő kecskeméti időjárás-előrejelzéssel érkeztem én is a következő napokat illetően. A dél-európai, illetve Olaszország északi részén lévő, nagyobb kiterjedésű légörvény hatására a Kárpát-medencében az eddigieknél jóval csapadékosabb és hűvösebb időre kell számítanunk a hétvégén – kezdte Ország Ferenc.

A kecskeméti időjárást is eléri az ősz

Eddig arról szóltak a hírek, hogy 8–10 fokkal melegebb van, mint az ilyenkor megszokott időjárás, de Kecskemét térségében és az ország nagyobb részében már tipikus őszi idő várható.

– Csütörtöktől kezdve 16–18 fokos napi maximum hőmérsékletekre és csapadékra kell számítanunk az Alföldön. A hét második felében ismétlődő, összességében akár 10 millimétert meghaladó csapadékmennyiség is elérhet bennünket – tekintett előre a szakember.

Ország Ferenc szerint a napi maximumok kapcsán 16 foknál hűvösebbre nem kell számítani, illetve a minimumok is 12–13 fok környékén maradnak, így iszonyatosan nagy hideg az éjszakai órákban sem várható. A legfrissebb számítások szerint a szél a következő napokban élénkebb-erősebb lesz, és ez még a jövő hét elején is kitart majd, még úgy is, hogy addigra a már jobbára napsütéses, változóan felhős időjárás alakul ki.

– Jövő héten szerda-csütörtök magasságára körvonalazódik további csapadék és lehűlés is, de az első októberi hétvégére talán megint a napsütésesebb, 18–20 fok könyéki maximumhőmérsékletű idő következhet – tudatta a kecskeméti meteorológus.

Visszatérhet még a nagy meleg?

Ország Ferenc közölte, jövő hét végére körvonalazódik még felmelegedés, és akár kellemes napsütéses, enyhe őszi idő is lehet még, de a 30 fok környéki időjárás már idén valószínűleg nem fog visszatérni. Az indiánnyár október elején 20 fok környéki napi maximumokkal fog jelentkezni.