Mai évfordulók
1 órája

Ránk rúgta az ajtót az ősz, de még tartogathat meglepetést az időjárás

Változékony időjárásunk kapcsán mindenkit egy dolog foglalkoztat: eljött és a következő időszakra már végleg velünk marad az ősz, vagy esetleg még visszatérhet a kánikula-közeli időjárás az indiánnyár során? Kecskeméti időjárásunkról ezúttal is Ország Ferenc meteorológust kérdeztük.

Vizi Zalán

Az elmúlt napokban minden időjárás-előrejelzés arról szólt, hogy végre valóban érkezik az ősz. Nos, a kecskeméti időjárásunk kapcsán is kíváncsiak voltunk, vajon igaz-e ez az állítás.

a kecskeméti időjárást jósolta meg Ország ferenc
Ország Ferenc kecskeméti időjárás-előrejelzésről beszélt
Fotó: Bús Csaba

Ország Ferenc kecskeméti meteorológus visszaemlékezett, a HungaroMet pár nappal ezelőtti beszámolója arról szólt, hogy az ősz ránk rúgja az ajtót.

– Ennek megfelelő kecskeméti időjárás-előrejelzéssel érkeztem én is a következő napokat illetően. A dél-európai, illetve Olaszország északi részén lévő, nagyobb kiterjedésű légörvény hatására a Kárpát-medencében az eddigieknél jóval csapadékosabb és hűvösebb időre kell számítanunk a hétvégén – kezdte Ország Ferenc.

A kecskeméti időjárást is eléri az ősz

Eddig arról szóltak a hírek, hogy 8–10 fokkal melegebb van, mint az ilyenkor megszokott időjárás, de Kecskemét térségében és az ország nagyobb részében már tipikus őszi idő várható.

– Csütörtöktől kezdve 16–18 fokos napi maximum hőmérsékletekre és csapadékra kell számítanunk az Alföldön. A hét második felében ismétlődő, összességében akár 10 millimétert meghaladó csapadékmennyiség is elérhet bennünket – tekintett előre a szakember.

Ország Ferenc szerint a napi maximumok kapcsán 16 foknál hűvösebbre nem kell számítani, illetve a minimumok is 12–13 fok környékén maradnak, így iszonyatosan nagy hideg az éjszakai órákban sem várható. A legfrissebb számítások szerint a szél a következő napokban élénkebb-erősebb lesz, és ez még a jövő hét elején is kitart majd, még úgy is, hogy addigra a már jobbára napsütéses, változóan felhős időjárás alakul ki.

– Jövő héten szerda-csütörtök magasságára körvonalazódik további csapadék és lehűlés is, de az első októberi hétvégére talán megint a napsütésesebb, 18–20 fok könyéki maximumhőmérsékletű idő következhet – tudatta a kecskeméti meteorológus.

Visszatérhet még a nagy meleg?

Ország Ferenc közölte, jövő hét végére körvonalazódik még felmelegedés, és akár kellemes napsütéses, enyhe őszi idő is lehet még, de a 30 fok környéki időjárás már idén valószínűleg nem fog visszatérni. Az indiánnyár október elején 20 fok környéki napi maximumokkal fog jelentkezni.

– Az őszi napéjegyenlőségen is túl vagyunk már, egyre rövidebbek a nappalok, egyre hosszabbak az éjszakák, ennek megfelelően már nincs annyi lehetősége a Napnak a felületeket, felszínt és a légkört felmelegíteni. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan csúszunk bele az egyre hűvösebb időbe – nyilatkozta Ország Ferenc kecskeméti meteorológus.

