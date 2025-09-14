Jégesővel és felhőszakadással érkezik a hidegfront

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint elsőfokú riasztás van érvényben zivatarok kialakulása miatt az ország több területére, köztük Bács-Kiskunra is. Az időjárás-előrejelzés szerint jég és több milliméter eső is eshet.

Fotó: met.hu

Időjárás-előrejelzés vasárnapra

Vasárnap a hajnali óráktól kezdődően nyugat felől egy hidegfront érkezik, amelynek mentén, illetve előterében záporok és zivatarok alakulnak ki. Ezeket jellemzően intenzív csapadék (nagyjából 20–30 milliméter), kisebb szemű jég és szélerősödés kísérheti. A nap folyamán a csapadékzóna fokozatosan kelet felé vonul, és további (jellemzően beágyazott) zivatarok is előfordulhatnak.

A délutáni óráktól újabb zivatarhullám várható, különösen az ország déli felében. Ezek környezetében ismét hevesebb jelenségek léphetnek fel: jelentős mennyiségű csapadék (20–30 milliméter, néhol akár >30 milliméter felhőszakadás formájában), kisebb jég és erős, viharos széllökések (60–70 kilométer/óra) is kialakulhatnak.

Vasárnap éjfélig a lehulló csapadék mennyisége területi átlagban helyenként meghaladhatja a 20 millimétert, ismétlődő záporok és zivatarok következtében pedig egyes pontokon akár 40 milliméternél is több csapadék összegyűlhet.

Figyelmeztető előrejelzés

A meteorológiai szolgálat felhőszakadás és zivatarok kialakulása miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki Bács-Kiskunra is vasárnapra. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.