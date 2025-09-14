szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Jégesővel és felhőszakadással érkezik a hidegfront

Címkék#zápor#időjárás#hidegfront#zivatar#jég

Kiadták a citromsárga riasztást Bács-Kiskunra is vasárnap. Mutatjuk, hogy az időjárás-előrejelzés szerint mikor csapnak le a zivatarok.

Várkonyi Rozália

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint elsőfokú riasztás van érvényben zivatarok kialakulása miatt az ország több területére, köztük Bács-Kiskunra is. Az időjárás-előrejelzés szerint jég és több milliméter eső is eshet.

az időjárás-előrejelzés szerint zivatarok lehetnek Bács-Kiskunban is
Az időjárás-előrejelzés szerint zivatarokra számíthatunk, citromsárga riasztás van érvényben
Fotó: met.hu

Időjárás-előrejelzés vasárnapra

Vasárnap a hajnali óráktól kezdődően nyugat felől egy hidegfront érkezik, amelynek mentén, illetve előterében záporok és zivatarok alakulnak ki. Ezeket jellemzően intenzív csapadék (nagyjából 20–30 milliméter), kisebb szemű jég és szélerősödés kísérheti. A nap folyamán a csapadékzóna fokozatosan kelet felé vonul, és további (jellemzően beágyazott) zivatarok is előfordulhatnak.

A délutáni óráktól újabb zivatarhullám várható, különösen az ország déli felében. Ezek környezetében ismét hevesebb jelenségek léphetnek fel: jelentős mennyiségű csapadék (20–30 milliméter, néhol akár >30 milliméter felhőszakadás formájában), kisebb jég és erős, viharos széllökések (60–70 kilométer/óra) is kialakulhatnak.

Vasárnap éjfélig a lehulló csapadék mennyisége területi átlagban helyenként meghaladhatja a 20 millimétert, ismétlődő záporok és zivatarok következtében pedig egyes pontokon akár 40 milliméternél is több csapadék összegyűlhet.

Figyelmeztető előrejelzés

A meteorológiai szolgálat felhőszakadás és zivatarok kialakulása miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki Bács-Kiskunra is vasárnapra. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. 

felhőszakadás miatt figyelmeztető előrejelzést adtak ki
Felhőszakadás miatt figyelmeztető előrejelzést adtak ki
Fotó: met.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu