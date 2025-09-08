Nem enged a hőség

szeptember 8., hétfő

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie hétfőn.

Kovács Nóra

A köpönyeg.hu szerint sok napsütésre számíthatunk, de időnként gomolyfelhők jelennek meg az égen, északkeleten helyenként zápor, vagy zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 30 fok körül alakul.

30 fok várható, hőség lesz,
30 fok körül alakul a hőmérséklet
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

 

