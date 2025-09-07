szeptember 7., vasárnap

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie vasárnap.

Kovács Nóra

A köpönyeg.hu szerint változóan gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A reggeli minimum 15 fok, a délutáni maximum 29 fok közelében várható.

gomolyfelhő várható, napsütéses idő lesz,
Gomolyfelhők zavarhatják a napsütést
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

 

