Időjárás
59 perce
Gomolyfelhők zavarhatják a napsütést
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie vasárnap.
A köpönyeg.hu szerint változóan gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A reggeli minimum 15 fok, a délutáni maximum 29 fok közelében várható.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Ezt ne hagyja ki!Összefoglaló
11 órája
Esélye sem volt a motorosnak, forrnak az indulatok az állatkínzás miatt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre