A köpönyeg.hu szerint változóan gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A reggeli minimum 15 fok, a délutáni maximum 29 fok közelében várható.

Gomolyfelhők zavarhatják a napsütést

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.