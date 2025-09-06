Bács-Kiskun
1 órája
Az ország egyik felén ragyogó napsütés, a másikon csapadék
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szombaton.
A köpönyeg.hu szerint Nyugaton már ragyogó napsütés lesz, míg keleten még záporok fordulnak elő a gomolyokból. Az eleinte erős ÉNy-i szél délutánra mérséklődik. 29 fok körüli értékeket mérhetünk.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Ezt ne hagyja ki!Vasútfejlesztés
12 órája
Fontos döntéseket hozott Lázár János a Budapest–Belgrád-vasútvonal kapcsán, az átadás időpontját is elárulta
Ezt ne hagyja ki!Felháborodás
14 órája
Forrnak az indulatok a tiszaalpári állatkínzó miatt, az állatvédők igazságot követelnek
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre