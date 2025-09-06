Az ország egyik felén ragyogó napsütés, a másikon csapadék

A köpönyeg.hu szerint Nyugaton már ragyogó napsütés lesz, míg keleten még záporok fordulnak elő a gomolyokból. Az eleinte erős ÉNy-i szél délutánra mérséklődik. 29 fok körüli értékeket mérhetünk.

Ilyen időjárást jósolnak szombatra

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.