Bács-Kiskun

1 órája

Országos hőségre van kilátás

Címkék#előrejelzés#időjárás#hőmérséklet

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie pénteken.

Digner Brigitta

A köpönyeg.hu szerint a napsütést délután felhősödés követi, miközben az ÉNy-i szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan, főleg ÉK-en fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás.

ilyen időjárásra kell készülnie pénteken
30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

 

