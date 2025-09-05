Bács-Kiskun
Országos hőségre van kilátás
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie pénteken.
A köpönyeg.hu szerint a napsütést délután felhősödés követi, miközben az ÉNy-i szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan, főleg ÉK-en fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
