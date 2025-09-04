szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Bács-Kiskun

42 perce

Futó záporokra számíthatunk csütörtökön

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie csütörtökön.

Várkonyi Rozália

A köpönyeg.hu szerint fátyol-és gomolyfelhők zavarják a sok napsütést. Estefelé néhol nem kizárt kisebb zápor, vagy zivatar. 30 fok körüli kánikula valószínű.

felhős égbolt
Ilyen időjárást jósolnak csütörtökre
Fotó:   Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

 

