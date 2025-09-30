Hűvös, csapadékos időre számíthatunk

szeptember 30., kedd

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie kedden.

Digner Brigitta

A köpönyeg.hu szerint továbbra is sokfelé lesz felhős az ég, de időnként kisüt a nap – főként a Dunántúl délnyugati részén. Elszórtan csapadékra is számítani lehet. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé, így a hőmérséklet 15 fok közelébe esik vissza.

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. 

