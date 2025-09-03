szeptember 3., szerda

Bács-Kiskun

Továbbra is kitart a nyárias időjárás

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szerdán.

Digner Brigitta

A köpönyeg.hu szerint az ég gyakran erősen gomolyfelhős lesz. Reggelig elszórtan, később inkább csak a keleti országrészben fordulhat elő zápor vagy zivatar. A nappali hőmérséklet 25 és 32 fok közé csökken. Az ÉNy-i szél megélénkül.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

 

