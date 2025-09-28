Marad a hűvös, őszi időjárás

A köpönyeg.hu szerint változóan felhős, de száraz idő ígérkezik. A légmozgás átmenetileg mérséklődik. A csúcshőmérséklet 20–22 fok között valószínű.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.