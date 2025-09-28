Időjárás
40 perce
Marad a hűvös, őszi időjárás
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie vasárnap.
A köpönyeg.hu szerint változóan felhős, de száraz idő ígérkezik. A légmozgás átmenetileg mérséklődik. A csúcshőmérséklet 20–22 fok között valószínű.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Összefoglaló
11 órája
Autóbalesetben életét vesztette a rendőr hadnagy, nem találják a 8 éves kisfiút
Ezt ne hagyja ki!Vidám pillanatok
11 órája
Hat évtized nosztalgiája a padok között, a SZÖVOSZ B osztálya újra összejött az iskolában – fotók, videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre