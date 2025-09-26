Marad a hűvös időjárás

A köpönyeg.hu szerint a továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Helyenként még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható, ezért érdemes melegebb ruhát felvennünk.

Marad a hűvös, esős időjárás

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Mint írják, hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.