Továbbra sem kell a hidegtől tartanunk, marad a kellemes meleg

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie kedden.

Várkonyi Rozália

A köpönyeg.hu szerint az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben fátyolfelhők mellett még többnyire napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók.

napsütésben gyönyörködik egy nő
Kellemes őszi meleget jósolnak
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

